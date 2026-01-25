Suriye hükümeti, Aynularab’a 24 araç yardım malzemesi gönderdi
Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab’a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
Haleb
Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep’ten yola çıktı.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Aynularab’a gönderildi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap’ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi.
Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep’ten yola çıktığını, Aynularab’a ulaştırılacağını belirtti.
Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan siviller için insani koridor açılacağını duyurmuştu.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23:00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.