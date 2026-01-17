Dolar
Suriye’deki son duruma ilişkin Deyr Hafir’den yayındayız
Dünya

Suriye ordusu Deyr Hafir’e girmeye başladı

Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girmeye başladığını duyurdu.

Ömer Koparan  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Suriye ordusu Deyr Hafir’e girmeye başladı Fotoğraf: Abdulfettah Hüseyin/AA

Ankara

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.

Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir’de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

