Suriye’nin İdlib ilinde patlama meydana geldi
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
İdlib
İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.