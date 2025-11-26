Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
Dünya

Suriye’nin İdlib ilinde patlama meydana geldi

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

26.11.2025
Suriye’nin İdlib ilinde patlama meydana geldi

İdlib

İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

