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Dünya

Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor Fotoğraf: Hüseyin Nasır - AA

Münbiç

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

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