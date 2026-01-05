Dolar
Suriye - İsrail görüşmeleri Paris'te devam edecek

İsrail ile Suriye arasında, ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek görüşmelere, Şam yönetiminden Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığında bir heyetin katılacağı belirtildi.

Muhammed Karabacak  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Şam

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD arabuluculuğundaki toplantıya Şeybani ile Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame’nin başkanlık ettiği heyet katılacak.

Haberde, müzakerelerin yeniden başlatılmasının, Suriye'nin müzakereye kapalı "ulusal haklarını geri alma" konusundaki kararlı tutumunun bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin ana gündemini, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın yeniden etkinleştirilmesinin oluşturduğu ifade edilirken, bu çerçevede İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Suriye'nin tam egemenliğinin "her şeyin üzerinde tutan dengeli bir güvenlik anlaşması üzerinde durulacağı" paylaşılan haberde, müzakerelerde, Suriye’nin iç işlerine yönelik her türlü müdahalenin önlenmesini garanti altına alacak düzenlemelerin de ele alınacağı kaydedildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'un İsrailli bir yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin, yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geleceği belirtmişti.

Kaynaklar, iki gün sürmesi planlanan görüşmelerin temel hedefinin Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması ve İsrail'in Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kontrol altına aldığı Suriye topraklarından çekilmesini içeren bir güvenlik anlaşmasına varılması olduğunu savunmuştu.

Parist'te planlanan yeni müzakere turunun, taraflar arasında yürütülen sürecin beşinci turu olacağı belirtilmişti.

