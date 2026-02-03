Suriye güvenlik güçleri, YPG'yle varılan mutabakat kapsamında Kamışlı'ya girmeye hazırlanıyor
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, iç güvenlik güçleri, ülkenin kuzey doğusundaki Haseke kentine bağlı Kamışlı'ya girmek için hazırlık yapıyor.
Haseke
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı ilçesine doğru hareket etmek üzere Tel Barak köyünde toplandı.
- Suriye yönetimi ile YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı
Yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan güvenlik güçleri, mutabakat kapsamında Kamışlı kentine doğru hareket etti.
Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.