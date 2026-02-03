Dolar
43.49
Euro
51.35
Altın
4,941.87
ETH/USDT
2,305.60
BTC/USDT
78,380.00
BIST 100
13,834.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Suriye güvenlik güçleri, YPG'yle varılan mutabakat kapsamında Kamışlı'ya girmeye hazırlanıyor

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, iç güvenlik güçleri, ülkenin kuzey doğusundaki Haseke kentine bağlı Kamışlı'ya girmek için hazırlık yapıyor.

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Suriye güvenlik güçleri, YPG'yle varılan mutabakat kapsamında Kamışlı'ya girmeye hazırlanıyor Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Haseke

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı ilçesine doğru hareket etmek üzere Tel Barak köyünde toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan güvenlik güçleri, mutabakat kapsamında Kamışlı kentine doğru hareket etti.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Ankara'da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar açıklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye güvenlik güçleri, YPG'yle varılan mutabakat kapsamında Kamışlı'ya girmeye hazırlanıyor

Suriye güvenlik güçleri, YPG'yle varılan mutabakat kapsamında Kamışlı'ya girmeye hazırlanıyor

Terör örgütü YPG, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Haseke'ye girişini karşılayan 23 kişiyi alıkoydu

İsrail basını: Ordu, Lübnan-Suriye sınırındaki bölgelere kimyasal madde püskürtüyor

BM, Suriye'deki ihtiyaçların hala son derece büyük olduğunu bildirdi

BM, Suriye'deki ihtiyaçların hala son derece büyük olduğunu bildirdi
Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Haseke ve Aynularab'a bağlı köye giriş yaptı

Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Haseke ve Aynularab'a bağlı köye giriş yaptı
Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı yasa dışı gruplar arasında Suveyda bölgesinde çatışma yaşanıyor

Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı yasa dışı gruplar arasında Suveyda bölgesinde çatışma yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet