Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Bahreyn'e gitti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2025 Manama Diyaloğu Konferansı'na katılmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti.

Muhammed Karabacak  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Bahreyn'e gitti

Şam

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, 2025 Manama Diyaloğu Konferansı'na katılacak olan Şeybani ve beraberindeki heyet, Manama'ya ulaştı.

