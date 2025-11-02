Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Bahreyn'e gitti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2025 Manama Diyaloğu Konferansı'na katılmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti.
Şam
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, 2025 Manama Diyaloğu Konferansı'na katılacak olan Şeybani ve beraberindeki heyet, Manama'ya ulaştı.
