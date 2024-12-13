Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii’nde ilk cuma namazı
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'ndeki ilk cuma namazında saf tutuldu.
Şam
Şam'da binlerce kişi, 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camisi'nde ilk cuma namazını kılmanın heyecanını yaşadı.
Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılındı https://t.co/4ic27K96ko pic.twitter.com/NiQ0U0ucci— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 13, 2024
Ülkenin dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar kutlamaların da merkezi haline gelen tarihi camiye akın etti. Cemaat cuma namazında birlikte saf tuttu ve dua etti.
Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camisi, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.
Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.