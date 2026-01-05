Dolar
43.02
Euro
50.47
Altın
4,442.11
ETH/USDT
3,241.50
BTC/USDT
94,100.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, suikast iddialarının ardından Şam'da market alışverişi yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, suikast iddialarının ardından başkent Şam'da alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Eşref Musa  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, suikast iddialarının ardından Şam'da market alışverişi yaptı

Şam

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptı.

Şara'nın alışveriş yaptığı market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.


Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kesintiler nedeniyle içme suyu çeşmelerden sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Dünyanın ihtiyaç duyduğu medeniyetler üstü birlik, bütünlük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı
GSB burs ve kredileri 6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, suikast iddialarının ardından Şam'da market alışverişi yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, suikast iddialarının ardından Şam'da market alışverişi yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet