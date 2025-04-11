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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ikili görüşmeler yaptı.

Can Efesoy, Sümeyye Dilara Dinçer, Büşranur Keskinkılıç  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler yaptı

Antalya

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

11.04.2025

Şara'nın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesine, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani de eşlik etti.

Ahmed Şara ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de ikili görüşmelerde bulundu.

Foruma katılan Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

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