Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü.

Ali Semerci  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
İstanbul

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.

