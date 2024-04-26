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Dünya

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı

Erbil

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

25 Ocak’ta da İHA saldırısının hedefi olan Kormor Gaz Tesisine geçen senelerde de füze saldırıları gerçekleştirilmişti.

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