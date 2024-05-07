Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Aksaray
Mehmet Ferit Kaya idaresindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Devedamı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Diyar Kaya, Veli Oruç, Zeynep, Ayaz ve Nurşe Kılıç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.