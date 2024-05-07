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Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Zekeriya Karadavut, Yasin Şahin  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Yasin Şahin/AA

Aksaray

Mehmet Ferit Kaya idaresindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Devedamı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Diyar Kaya, Veli Oruç, Zeynep, Ayaz ve Nurşe Kılıç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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