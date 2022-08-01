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Dünya

Sudanlı ev hanımları, el işlerini Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde sergiledi

Sudanlı onlarca ev hanımı ve genç kız, el işi göz nuru ürünlerini başkent Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) sergiledi.

Ömer Erdem   | 01.08.2022
Sudanlı ev hanımları, el işlerini Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde sergiledi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Makam Handmade adlı el işi ürünleri merkezi bünyesindeki 33 kadın ve genç kız, "Senin Pazarın" adlı sergi açtı.

Sergide çantadan, elbise ve takılara, bitkisel ürünlerden kokulara, pasta ve tatlılardan çömlek eşyalara kadar yüzlerce çeşit ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Projenin ve merkezin kurucu müdiresi Makam İbrahim, AA muhabirine, 33 kişinin katıldığı projenin, el işi üretimi ve gençlerin projelerini desteklemek amacıyla başladığını söyledi.

İbrahim, "Katılımcıların çoğunluğu ev hanımları ve evlerinde yaptıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacaklar. Kadınlara, üretime yönelik eğitimler vermeyi istiyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi Türk kurumlarıyla iş birliği yapmayı arzuluyoruz. İlk sergimize ev sahipliği yaptığı için Hartum YEE'ye teşekkür ederim." ifadelerini kulandı.

Hartum YEE Müdürü Faruk Esen de "Sudanlı kadınlar kendi ürettikleri işleri hem sergileme hem de satma şansı elde ettiler. Hartum YEE olarak bu tür işleri sürekli destekliyoruz fakat bu büyüklükte ve bu amaçla açtığımız ilk sergi oldu bu. 3 gün boyunca sergi açık kalacak." dedi.

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