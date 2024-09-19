Dolar
34.07
Euro
38.06
Altın
2,575.87
ETH/USDT
2,414.60
BTC/USDT
61,967.00
BIST 100
9,774.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi-VTR-
logo
Dünya

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi

Sudan'daki kolera salgını sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 335'e yükseldiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi

Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vaka sayısının 10 bin 567'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, koleradan ölenlerin sayısının 335'e ulaştığı ifade edildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, hayatı daha da zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi

ABD Başkanı Biden, Sudan'da savaşan tarafları barış müzakerelerine yeniden başlamaya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'daki yıkım, ölüm, yerinden edilme ve hastalık seviyesi trajik

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı
Güney Sudan: Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız

Güney Sudan: Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız
Sudan yönetimi, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Sudan yönetimi, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet