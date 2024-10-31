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Dünya

Sudan'da kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısı 852'ye yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 852'ye çıktığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Sudan'da kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısı 852'ye yükseldi

Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 29 bin 147'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 852'ye yükseldiği kaydedildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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