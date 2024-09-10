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Dünya

Sudan'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 235'e ulaştığını bildirdi.

Ahmed Satti  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Sudan'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi

Sudan

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'ın 18 eyaletinin 8'inde kolera salgınının yayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kolera vakası sayısının 6 bin 618'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiği ifade edildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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