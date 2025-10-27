Dolar
Dünya

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin iki eyalette onlarca sivili öldürdüğü iddia edildi

Sudan'daki sivil toplum kuruluşlarından Sudan Doktorlar Ağı ile Acil Durum Avukatlar Heyeti, 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde onlarca sivili öldürmekle suçladı.

Ahmed Satti  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin iki eyalette onlarca sivili öldürdüğü iddia edildi

Port Sudan

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu güçlerin "silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" öne sürüldü. Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" iddia edildi.

Ayrıca HDK mensuplarının "hastaneleri, tıbbi tesisleri ve eczaneleri yağmalayarak, bölgedeki sağlık ve yaşam altyapısının kalan kısmını da yok ettiği" ileri sürüldü.

Sudan Doktorlar Ağı, yaşananları "sivilleri ve sağlık tesislerini hedef almayı yasaklayan tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali" olarak niteledi.

Ağ, Birleşmiş Milletleri, Dünya Sağlık Örgütünü ve uluslararası toplumu "katliamları durdurmak, sivilleri korumak ve failleri uluslararası adalet önünde hesap vermeye zorlamak için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara şehrinde de "onlarca" ölü iddiası

Sudan Doktorlar Ağından yapılan ayrı bir açıklamada da HDK'nin, Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde 9'u kadın 47 silahsız sivili "orduya mensup oldukları iddiasıyla evlerinde öldürdüğü" ileri sürüldü.

Açıklamada, "HDK'nin kenti ele geçirdiği andan itibaren, sistematik şekilde saha infazları, yağma ve sivillerin kaçırılması gibi eylemler yürüttüğünü, bunun da halk arasında korku ve dehşet yaymayı amaçladığı" belirtildi.

Öte yandan sivil toplum kuruluşu Acil Durum Avukatları Heyeti, "HDK, 25 Ekim Cumartesi gününden bu yana Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde, orduyla yaşanan çatışmanın ardından sivillere yönelik korkunç bir katliam gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Heyet, "çatışmanın ardından sivillerin doğrudan hedef alındığını, Bara mahallelerinde çoğu genç yüzlerce sivilin öldürüldüğünü" iddia etti.

Heyet ayrıca, "geniş çaplı tutuklamalar, yağma ve kamu ile özel mülklere yönelik yıkım eylemlerinin" yaşandığı kentte, iletişim ve internet ağlarının tamamen kesildiğini kaydetti.

Bu saldırıların, insanların büyük gruplar halinde çevre köylere ve bölgelere çok zor koşullar altında göç etmesine yol açtığını aktaran heyet, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu öne sürdü.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krize neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etti.

