Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu açıkladı
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.
Hartum
Sudan’da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, açıklamasında, "Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı." ifadesini kullandı.
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