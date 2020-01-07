Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
111,412.70
Altın
1,558.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan’ın Darfur bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi Çad’a sığındı

Birleşmiş Milletler, Sudan’ın Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki kabile çatışmaları nedeniyle 5 bin kişinin komşu Çad’a sığındığını duyurdu.

Ömer Erdem   | 07.01.2020
Sudan’ın Darfur bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi Çad’a sığındı

Hartum

Hartum’daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Sudan sınırına yakın köylere sığınmak için 5 bin kadar Darfurlu Çad tarafına geçti.

Raporda çatışmalardan etkilenenler için BM’nin sağlık ortaklarının 7 sağlık merkezi kuracağı, acil dağıtıma hazır gıda dışı stokların bulunduğu ancak tüm mağdurlara yardım edebilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Bölgede yerel liderler arasında çatışmaların durdurulması konusunda anlaşma sağlandıktan sonra kent sakinliğini koruyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, batı Darfur'un Cineyne kentindeki Krending kampı yakınlarında geçen hafta Arap kabilelerinden bir gencin öldürülmesi üzerine Mesalit ve Arap kabileleri arasında çatışma başlamıştı.

Çatışmalarda 54 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı. Binlerce kişinin çevre şehirler ve Çad’a sığındığı şiddet olayları sonrası Hartum hükümeti bölgeye asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu ve Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlık ettiği heyet, çatışma bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Başbakan Hamduk, pazar günü tarafların düşmanlıkları sona erdirme, karşı tarafa saldırmama ve bölgenin güvenlik ve istikrarını koruma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Sudan’ın Darfur bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi Çad’a sığındı

Sudan’ın Darfur bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi Çad’a sığındı

Sudan'da askeri uçak düşmesi sonucu 18 kişi öldü

Sudan'da iç savaş süreci ve ayrılıkçılarla barış müzakereleri

The Guardian'dan yüzlerce Sudanlı paralı askerin Hafter güçlerine katıldığı iddiası

The Guardian'dan yüzlerce Sudanlı paralı askerin Hafter güçlerine katıldığı iddiası
Sudan'da hükümetle Devrimci Cephe arasında nihai barış anlaşması imzalandı

Sudan'da hükümetle Devrimci Cephe arasında nihai barış anlaşması imzalandı
Afrika'da 2019 böyle geçti

Afrika'da 2019 böyle geçti