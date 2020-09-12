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Dünya, Libya

Sudan, 160 vatandaşını Libya’dan kurtardı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) iş birliğinde 160 vatandaşını Libya'dan tahliye ettiğini duyurdu.

Ömer Erdem   | 12.09.2020
Sudan, 160 vatandaşını Libya’dan kurtardı

Hartum

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "IOM ve Trablus’taki Sudan Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, 18’i öğrenci 160 Sudan vatandaşını bugün Libya’dan tahliye ettik." ifadeleri kullanıldı.

IOM ile Haziran 2019'dan bu yana hava yoluyla 13 tahliye gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sadece Bingazi kentinden hava yoluyla 5 binden fazla Sudanlının tahliye edildiği, Libya’nın doğusundaki Um Musaid, Sellum ve Vadi Halfa sınır kapıları üzerinden de kara yoluyla 15 sefer yapıldığı kaydedildi.

Libya'daki paralı asker problemi

Petrol zengini Libya’da, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu ile Arap ve batılı devletlerce destekelenen doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçleri arasında yıllardır meşruiyet ve iktidar mücadelesi yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketlerince, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek, 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

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