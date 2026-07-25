Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana 140 bini aşkın kişi tahliye edilirken hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

Fransa'nın güneybatısındaki yangınlarda 3 günde 140 binden fazla kişi tahliye edildi Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana 140 bini aşkın kişi tahliye edilirken hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde yangınında 3 günde 19 bin hektar alan yandı.

Gironde'da 1000'i aşkın itfaiye ekibinin ve onlarca uçağın havadan müdahale ettiği yangın nedeniyle 110 bin kişi, Landes'da devam eden yangınlarda da 31 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer Gironde vilayetine bağlı Bordeaux şehrinde de binlerce kişinin tahliye edilmesi talimatını verdi. Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Landes'taki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500'ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez dün yaptığı açıklamada, sene başından bu yana çıkan yangınlarda yanan alanın 50 bin hektar sınırını aştığını bildirmiş, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde kaydedilenden yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu ifade etmişti.