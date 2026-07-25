TCG Turgutreis fırkateyni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakatini sürdürüyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Turgutreis fırkateyni tarafından, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri devam eden Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakat görevinin sürdürüldüğünü bildirdi.