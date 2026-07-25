Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının (TKYB) 2026 yılı ilk 6 aylık dönem karı 5 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

TKYB 2026'nın ilk yarısında 5 milyar liranın üzerinde kar elde etti Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının (TKYB) 2026 yılı ilk 6 aylık dönem karı 5 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, 2026'nın ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

Bankanın aktif büyüklüğü 214,6 milyar liraya ulaşırken, kredi hacmi de 126,4 milyar seviyesine çıktı. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,52 düzeyinde gerçekleşti.

Güçlü aktif kalitesini koruyan bankanın altı aylık dönem karı ise 5 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 30 seviyesinde olurken, net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 5 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, yılın ilk yarısında uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla işbirliklerini yeni kaynak anlaşmalarıyla güçlendirdiklerini ve sağlanan finansmanın Türkiye'nin üretim kapasitesini ve yeşil dönüşümünü destekleyen yatırımlarda kullanılacağını belirtti.

Avrupa Yatırım Bankası ile 100 milyon avro, Dünya Bankası ile 200 milyon avro, Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası ile 350 milyon dolar ve Fransız Kalkınma Ajansı ile 200 milyon avro tutarında kredi anlaşmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Öztop, şöyle devam etti:

"Uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız bu kaynaklar, KOBİ'lerin temiz enerji ve enerji verimliliği yatırımlarından altyapı yatırımlarına, düşük karbonlu üretimden kadınların ekonomik hayattaki rolünü güçlendiren uygulamalara kadar geniş bir yatırım alanını kapsıyor. Bu işbirlikleriyle uluslararası finansman kapasitemizi artırırken, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Öztop, yılın ilk yarısında yatırım bankacılığı faaliyetlerini etkin şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yürüttükleri projeler kapsamında Tekirdağ Çeşmeli Limanı özelleştirme ihalesinin açık artırma sürecini başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Sermaye piyasaları alanında ise Vakıf Leasing'in toplam 1,8 milyar lira tutarında sukuk ihracına aracılık ederek şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişimine katkı sunduklarına değinen Öztop, "Özel sektöre sunduğumuz finansal danışmanlık hizmetleri kapsamında girişimlerin yatırım süreçlerine de destek vermeyi sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Öztop, Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla girişimcilik ekosistemine sağlanan desteğin ikinci çeyrekte de artarak devam ettiğini ve veri bilimi, pazarlama teknolojileri, enerji teknolojileri ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Yenilikçi ve İleri Teknolojiler GSYF portföylerine ise ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren bir girişimi dahil ettiklerini belirten Öztop, "Kuruluşunu yılın ilk çeyreğinde duyurduğumuz, Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği işbirliğiyle kurulan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (OİB GSYF) lansmanını gerçekleştirdik. Otomotiv sektöründeki teknoloji girişimlerine yönelik oluşturduğumuz OİB GSYF ile girişim sermayesi ekosistemine yeni bir fon kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Öztop, Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla bugüne kadar girişimcilik ekosistemine aktarılan toplam kaynağın 95,9 milyon dolara ulaştığını vurgulayarak, yeni yatırımlar ve alt fonlarla Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemini desteklemeyi sürdüreceklerini aktardı.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Öztop, şu değerlendirmede bulundu:

"Haziran 2026 itibarıyla kredi portföyümüzün yüzde 96'sını sürdürülebilirlik temalı krediler oluştururken, iklim odaklı finansmanın portföyümüzdeki payı yüzde 56 seviyesine ulaştı. Finansman sağladığımız yenilenebilir enerji projeleriyle yaklaşık 4 milyon ton sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı sağladık. Sürdürülebilir finans yaklaşımımız doğrultusunda, kaynaklarımızı uzun vadeli değer yaratan yatırımlara yönlendirerek ülkemizin düşük karbonlu, rekabetçi ve dirençli ekonomik yapısının güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."​​​​​​​