BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'nde bu yıl sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait bir caddede yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depreme ilişkin tahribat izleri ortaya çıkarıldı.

Troya'yı etkileyen 1500 yıl önceki depremin izleri kazı yapılan caddede tespit edildi BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'nde bu yıl sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait bir caddede yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depreme ilişkin tahribat izleri ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) koordinasyonunda ve İÇDAŞ AŞ'nin ana sponsorluğunda yürütülen kazılar, kentin Roma dönemine ilişkin yeni veriler sunuyor.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, çalışmaların bu yıl Helenistik ve Roma dönemi aşağı kentinde yoğunlaştırıldığını söyledi.

Kazılara "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ettiklerini anlatan Aslan, bu seneki verilerin kent tarihi açısından dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Çalışmaları 4 farklı noktada sürdürdüklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Kazılarını sürdürdüğümüz Roma dönemi aşağı şehri o yıllarda çok önemli ve görkemli bir dönemi yaşıyor. Özellikle Augustus'un milattan önce 20'lerde Troya'yı ziyareti sonrasında bu kentin görkemi biraz daha artıyor. Kentteki Roma caddesi çok büyük bir cadde. Birbirine paralel olarak kuzey-güney, doğu-batı yönünde görkemli caddeler söz konusu. Bu caddelerin sağında ve solunda hem villalar hem dükkanlar yer alıyor. Hem kaledeki ziyaretçiyi aşağı şehre yönlendirmek açısından hem de buradaki aşağı şehrin planıyla ilgili bazı ayrıntıları bulma açısından kazılara başladık."

[1/12] Troya Antik Kenti'nde bu yıl sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait bir caddede yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depreme ilişkin tahribat izleri ortaya çıkarıldı. [2/12] [3/12] [4/12] [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] [9/12] [10/12] [11/12] [12/12] × [1/12] Troya Antik Kenti'nde bu yıl sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait bir caddede yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depreme ilişkin tahribat izleri ortaya çıkarıldı. [2/12] [3/12] [4/12] [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] [9/12] [10/12] [11/12] [12/12]

"Caddeyi oldukça önemli şekilde tahrip ettiğini görüyoruz"

Aslan, kalenin içinde agora alanında ve dört farklı yerde de kazıların devam ettiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla Roma dönemi kenti Troya aslında iki büyük depremle yok oluyor. Son büyük tahribat milattan sonra 500'lerde meydana geliyor. Bu caddedeki izlerden de Roma dönemindeki o depremlerin caddeyi de oldukça önemli bir şekilde tahrip ettiğini görüyoruz. Deprem Troya'yı yıkıyor. Son büyük yıkımın Troya'da yaklaşık 1500 yıl önceki depremle gerçekleştiğini biliyoruz. Bunu da buradaki izlerde Roma caddesi kalıntılarında oldukça açık bir şekilde görebiliyoruz."

Bulguların, Roma döneminin sonundaki depremlerin kentte oluşturduğu tahribatı desteklediğini belirten Aslan, Troya'nın önceki dönemlerde yaşanan depremlerin ardından yeniden inşa edildiğini ancak geç Roma dönemindeki büyük depremlerden sonra yerleşimin eski canlılığına kavuşamadığını söyledi.

Prof. Dr. Aslan, Troya'da yerleşim tarihinin yaklaşık milattan önce 3000'lerden milattan sonra 500'lere kadar sürdüğünü ifade ederek farklı dönemlerde yaşanan depremlere rağmen kentin uzun yıllar iskan edildiğini, son büyük depremlerin ardından ise yaşamın sona erdiğini sözlerini ekledi.