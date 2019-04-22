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Dünya

Sri Lanka'daki saldırılarda 35 yabancı uyruklu kişi öldü

Sri Lanka'da Paskalya gününde 8 ayrı noktaya düzenlenen terör saldırılarında 2'si Türk 35 yabancı uyruklu kişinin öldüğü bildirildi.

Emre Aytekin,Recep Şakar   | 22.04.2019
Sri Lanka'daki saldırılarda 35 yabancı uyruklu kişi öldü

Ankara

Sri Lankalı yetkililer, Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri, başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinin yanı sıra banliyölerdeki bir konukevi ve üst geçide düzenlenen 8 bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında 35 yabancı ülke vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sri Lanka makamları, hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair bilgi vermezken, aralarında İngiltere, Danimarka, Hollanda, Portekiz Hindistan, Çin, Avustralya ve Türkiye'nin olduğu ülkeler saldırıda vatandaşlarının hayatını kaybettiğini doğruladı.

İngiltere'nin Sri Lanka Büyükelçisi Manisha Gunasekera, 2'si ABD ve İngiltere çifte vatandaşı, toplam 8 İngiliz vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı 3, Portekiz makamları da 1 vatandaşının saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok 1, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj da 3 vatandaşının öldüğünü açıkladı.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, 1 Çin vatandaşının, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise 2 Avustralyalının terör saldırılarında öldüğünü duyurdu.

2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türk Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da yaşamını yitirdiği bildirdi.

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