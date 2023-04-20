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Dünya

SpaceX'in en güçlü roket sistemi Starship ilk deneme uçuşunda infilak etti

ABD'nin uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in en güçlü roket sistemi Starship, ilk uçuş denemesinde infilak etti.

Mücahit Oktay  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
SpaceX'in en güçlü roket sistemi Starship ilk deneme uçuşunda infilak etti

New York

Texas eyaletinde SpaceX'e ait fırlatma üssünden gerçekleştirilen uçuş denemesinde Starship yaklaşık 4 dakika kadar yükseldikten sonra motorlarının ateş alması sonucu büyük bir gürültüyle patladı.

YouTube'dan canlı yayınlanan deneme uçuşunun detaylarını heyecanla aktaran SpaceX ekibi, yaşanan kazayı, "roketin güçlendirici parçadan hızlı plansız ayrışması"na bağladı.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, attığı twitte, başarısızlıkla sonuçlanan uçuş denemesinden "çok şey öğrendiğini" ve "birkaç ay içinde" başka bir test lansmanına hazırlanacaklarını duyurdu.

Öte yandan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Şefi Bill Nelson, ilk entegre uçuş testi sonrası SpaceX yönetimi için tebrik mesajı paylaştı.

Nelson, Twitter'dan "Tarih boyunca her büyük başarı, bir düzeyde hesaplanmış risk gerektirmiştir. Çünkü büyük risk büyük ödül getirir. SpaceX'in öğrendiği her şeyi, bir sonraki uçuş testini ve ötesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

SpaceX yetkilileri de bugün yaşadıkları tecrübenin Starship'in güvenilirliğinin artmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

SpaceX daha önce uçuş denemesinin pazartesi yapılacağını ilan etmiş, ancak süper ağır güçlendiricide tespit edilen bir arıza nedeniyle fırlatmanın perşembeye ertelendiğini duyurmuştu.

Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak 33 motoru bulunan Starship'i kullanmayı planlıyor.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı.

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