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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Şoygu, savunma sanayisi ile çalışarak silah üretimini kat kat artırdıklarını belirtti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayi ile yapılan ortak çalışmanın sonucu olarak silah üretimini "yüzde olarak değil kat kat" artırdıklarını bildirdi.

Ali Cura  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Şoygu, savunma sanayisi ile çalışarak silah üretimini kat kat artırdıklarını belirtti Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Moskova bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren ve devlet siparişi üretimi yapan “Taktik Füze Silahları” fabrikasında incelemelerde bulundu, fabrika yöneticileriyle toplantı yaptı.

Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre, son 6 ayda üretim hacmi yüksek hassasiyetli silahlarda 2 kat, diğer silahlarda 3,5 ve 5 kat arttı.

Üretimin modernizasyonu, personel sayısındaki artış, iş gücü verimliliğinin artması ve 7/24 çalışma programına geçiş dolayısıyla ürün çıkış hacimleri büyüdü.

Ayrıca yetkililerce yüksek hassasiyetli silahların operasyonel geliştirilmesi ve modernizasyonu kapsamında elde edilerek seri üretime geçirilen en son silah modelleri, Bakan Şoygu’ya tanıtıldı.

Şirketin, Rus ordusunun çıkarları doğrultusunda, yüksek hassasiyetli menzille ilgili olanlar da dahil olmak üzere modern havacılık silahları geliştirdiğini belirten Şoygu, “Üretim ivmesinin sadece 2024’te korunmayacağını, belirli alanlarda da artacağını umuyoruz. Bugün ortak çalışmalarımız sonuç veriyor, üretim hacmimizde yüzde olarak değil kat kat artış var. Tüm bunlar özel askeri operasyon bölgesinde büyük talep görüyor.” ifadelerini kullandı.

Şirkete, devlet siparişlerini üretirken şikayet ve önerileri dikkate alarak işletmenin yönetilmesi görevi veren Şoygu, söz konusu işletmenin önemine dikkati çekti.

Martta Şoygu, Moskova bölgesindeki söz konusu fabrikayı ziyaret ederek, yüksek hassasiyetli silah üretimini 2 katına çıkarması talimatını vermişti.

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