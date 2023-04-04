Dolar
19.22
Euro
21.07
Altın
2,019.62
ETH/USDT
1,870.60
BTC/USDT
28,201.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Somali'de patlayıcılar geçen yıl 1200 kişinin yaralanmasına ya da ölümüne yol açtı

Birleşmiş Milletler (BM), patlayıcı maddelerden ötürü Somali'de geçen yıl 1200 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.

Tufan Aktaş  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Somali'de patlayıcılar geçen yıl 1200 kişinin yaralanmasına ya da ölümüne yol açtı Fotoğraf: Abukar Mohamed Muhudin/AA

İstanbul

Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla açıklama yapan BM Somali Destek Misyonu, Somali'de patlayıcı madde tehdidinin ortadan kaldırılması için kararlı olduklarını vurguladı.

Açıklamada, "2022 yılında en az 1200 Somalili, el yapımı patlayıcılar, savaş kalıntıları ve kara mayınları yüzünden öldü ya da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Somali Temsilci Yardımcısı Anita Kiki Gbeho, Somalilerin patlayıcılardan ötürü ödediği bedelin çok yüksek olduğunu ifade ederek, patlayıcı madde kirliliğinin ekonomik gelişimle birlikte insani yardımların ulaştırılmasını da engellediğini vurguladı.

Ülkede 1990'ların başında çıkan iç savaş ve ardından terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırıları yüzünden çok sayıda bölgede mayınlar ve patlayıcı kalıntıları bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir
Edirne'de sağanak etkili oldu
Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün itibarıyla 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı
Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı

Benzer haberler

Somali'de patlayıcılar geçen yıl 1200 kişinin yaralanmasına ya da ölümüne yol açtı

Somali'de patlayıcılar geçen yıl 1200 kişinin yaralanmasına ya da ölümüne yol açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet