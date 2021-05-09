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Dünya

Somali'de bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Adam Abu-bashal   | 09.05.2021
Somali'de bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Abuja

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Ali, "Saldırıda kaç kişinin öldüğünü söylemek daha erken ama çok sayıda olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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