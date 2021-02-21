Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali BAE'nin 'geçici hükümet' açıklamasına tepki gösterdi

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) cuma günü Mogadişu'daki şiddet olayına ilişkin Mogadişu yönetimini kastederek "geçici hükümet" nitelendirmesine tepki gösterdi.

Adam Abu-bashal,Abdirahman Mugare   | 21.02.2021
Somali BAE'nin 'geçici hükümet' açıklamasına tepki gösterdi

Mogadişu

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, yaptığı açıklamada, BAE’nin Mogadişu yönetimini "geçici hükümet" olarak değerlendirmesinin Somali'yi istikrarsızlaştırmak için yapılmış bir plan olduğunu söyledi.

Dubbe, Somali hükümetinin ülkede yaşanan olaylara ilişkin BAE’nin açıklamasını tanımadığını ifade etti.

BAE'nin, Somali'nin Libya ve Yemen gibi olmasını istediğine işaret eden Dubbe, "Bu, Somali halkının farkında olduğu bir şey." dedi.

Dubbe, 17 Eylül anlaşması imzalandıktan sonra bazı eyalet liderlerin BAE'ye giderek orada yetkililerle görüştüğünü ve ardından seçim anlaşmasına müdahale ettiğini kaydetti.

Bakan Dubbe, BAE'nin Somali Federal Hükümeti'ni (TFG) "geçici hükümet" olarak adlandırması ve Somali'nin egemenliğini ihlal etmesi nedeniyle özür dilemesini istedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Somali BAE'nin 'geçici hükümet' açıklamasına tepki gösterdi

Somali BAE'nin 'geçici hükümet' açıklamasına tepki gösterdi

Afrika Birliği: Somali'de yaşananlar tüm kazanımları riske atıyor

BM, Somali'deki çatışmalardan 'endişe' duyduklarını açıkladı

Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı

Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı
Bakan Varank‘ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'li Bakan Türkiye’ye uzay çalışmalarında başarılar diledi

Bakan Varank‘ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'li Bakan Türkiye’ye uzay çalışmalarında başarılar diledi
BM: Somali'de 2020'de yaklaşık 1,3 milyon kişi yerinden oldu

BM: Somali'de 2020'de yaklaşık 1,3 milyon kişi yerinden oldu