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Dünya

Solingen'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği kundaklama olayının zanlısı suçunu itiraf etti

Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'te kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Daniel S'nin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Solingen'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği kundaklama olayının zanlısı suçunu itiraf etti

Köln

Alman basınına göre, Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu katılan 40 yaşındaki Daniel S, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlaması ile yargılandığı davada, söz konusu binayı kundakladığını itiraf etti. Daniel S, binayı daha önce de kundaklama girişimlerinde bulunduğunu da kabul etti.

Daniel S, Solingen'de Mart 2024'te kundaklanan binada biri bebek, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyordu.

Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, savunma avukatı, 21 Ocak'ta yargılanmaya başlanan Daniel S'nin, Solingen'deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını ifade etti.

Daniel S'nin 2020 yılına kadar kundakladığı binanın arkasındaki dairede yaşadığı ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.

Yapılan incelemede kundaklanan binanın bodrum katında kundaklamada kullanıldığı düşünülen yanıcı ve yabancı maddeler bulunmuştu.

Olay

Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldı.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

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