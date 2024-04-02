SOCAR Başkanı Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşen Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) Başkanı seçildi.
Bakü
Bakü'deki AFFA Genel Kurul Toplantısı'nda, federasyon başkanı, yeni yönetim kurulu ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.
AFFA başkanlığını 2008'den beri yürüten Rövnak Abdullayev'in aday olmadığı seçimde Necef, federasyonun yeni başkanı seçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.