Dolar
32.22
Euro
34.62
Altın
2,262.51
ETH/USDT
3,323.30
BTC/USDT
65,777.00
BIST 100
9,171.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

SOCAR Başkanı Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşen Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) Başkanı seçildi.

Ruslan Rehimov  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
SOCAR Başkanı Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu

Bakü

Bakü'deki AFFA Genel Kurul Toplantısı'nda, federasyon başkanı, yeni yönetim kurulu ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

AFFA başkanlığını 2008'den beri yürüten Rövnak Abdullayev'in aday olmadığı seçimde Necef, federasyonun yeni başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
75 belediye kadın başkanlara emanet
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Otizmli birey ve ailelerinin ihtiyaçları "bireysel sosyal hizmet danışmanıyla" karşılanacak
Jandarmanın dedektifleri en ufak ipuçlarını değerlendirerek olayları aydınlatıyor

Benzer haberler

SOCAR Başkanı Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu

SOCAR Başkanı Necef, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet