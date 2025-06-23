Dolar
39.73
Euro
45.88
Altın
3,387.90
ETH/USDT
2,244.90
BTC/USDT
101,350.00
BIST 100
9,141.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran Heft-i Tir meydanı’ndan yayındayız.
logo
Dünya

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, AB'nin İsrail ile ilgili açık tedbirler almasını istedi

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail konusunda açık tedbirler almasını beklediklerini belirterek, "AB, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmeli ve bu doğrultuda harekete geçmelidir." dedi.

İsmail Özdemir  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, AB'nin İsrail ile ilgili açık tedbirler almasını istedi

SARAYBOSNA

Fajon, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla Gazze ve Ukrayna'yı arka plana atmamaları gerektiğini, özellikle Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu, su ve gıda gibi temel insani malzemelerin geçişinin İsrail tarafından engellendiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fajon, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a AB-İsrail Ortaklık Anlaşması ile ilgili mesaj vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"AB, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmeli ve bu doğrultuda harekete geçmelidir. İleride örneğin ticari yaptırımlar veya anlaşmanın askıya alınması gibi adımlar atılıp atılmayacağı da gündeme gelecek. Slovenya, AB'nin açık tedbirler almasını istiyor. Bunlar, ticaret yaptırımları veya anlaşmanın dondurulması olabilir. Ayrıca insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması, yasa dışı işgalin durması ve İsrail'in mahkeme kararlarına ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiği açıkça belirtilmeli."

Fajon, Slovenya'nın, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası hukuka bağlı kalınması yönünde tavır aldığını belirtti.

AB'nin de diplomasi ve siyasi diyalog yönünde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Fajon, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgedeki (Orta Doğu) gerilimin artması, bölgeyi ciddi bir kaosa sürükleyebilir. Şu anda karmaşık bir güvenlik durumuyla karşı karşıyayız, bu durum eninde sonunda Slovenya'yı da etkileyebilir. Bu nedenle mevcut tüm gelişmeler son derece endişe verici ve tüm taraflara daha fazla çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes kuruldu
Türkiye ile UNRWA arasında Ankara'da ofis açılmasına yönelik anlaşma imzalandı
Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü
BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Moratinos: Bir ulusun hayatı tehlikedeyse, tüm ulusların hayatı tehlikededir
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuştur

Benzer haberler

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, AB'nin İsrail ile ilgili açık tedbirler almasını istedi

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, AB'nin İsrail ile ilgili açık tedbirler almasını istedi

Sivil toplum kuruluşları, AB'nin İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail'e yaptırım konusunda AB'den cesaretli olmasını isteyeceğini söyledi

Kritik madenlerde Çin tahakkümü artarken, gözler Brüksel'in yol haritasına çevrildi

Kritik madenlerde Çin tahakkümü artarken, gözler Brüksel'in yol haritasına çevrildi
AB'den İsrail'in Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen rapor

AB'den İsrail'in Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen rapor
İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet