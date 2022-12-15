Slovakya'da "güvensizlik oylamasını" kaybeden azınlık hükümeti düştü
Slovakya Meclisinde yapılan "güvensizlik oylamasını" kaybeden Başbakan Edvart Heger’in azınlık hükümeti düştü.
Bratislava
150 milletvekilli mecliste, güvensizlik oylamasının yapıldığı oturuma 102 milletvekili katıldı.
Milletvekillerinden 78’i güvensizlik yönünde oy kullanırken, 20 milletvekili hükümete güvenoyu verdi.
Bağımsız milletvekillerinin de destek vermediği Başbakan Heger'in liderliğindeki azınlık hükümeti düştü.
İktidarın eski ortağı Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS), yolsuzluk, enflasyon ve enerji krizini gerekçe göstererek hükümetin düşürülmesi için güvensizlik oylaması yapılmasını talep etmişti.
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