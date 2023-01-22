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Dünya

Sisi, Kahire'de İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile "bölgesel meseleleri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Ferdi Bayat   | 22.01.2023
Sisi, Kahire'de İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile "bölgesel meseleleri" görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret için başkent Kahire'ye gelen İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'yi kabul etti.

Tajani'nin Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğini ve İtalya ile ilişkilerin çeşitli düzeylerde geliştirilmesine verdikleri önemi vurguladı.

İtalyan Bakan Tajani de ülkesinin Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel meselelerde mevcut koordinasyonun geliştirilmesi arzusunda olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İtalya’nın Kahire Büyükelçisi Michael Quaroni'nin de hazır bulunduğu görüşmede, çeşitli alanlarda ortak işbirliği, ortak sanayii, enerji güvenliği, tarım alanında işbirliğinin yanı sıra yasa dışı göç ve terörle mücadele dosyaları da masaya yatırıldı.

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