Dolar
41.80
Euro
48.42
Altın
4,093.49
ETH/USDT
4,128.00
BTC/USDT
114,542.00
BIST 100
10,560.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
logo
Dünya

Sırbistanlı çiftçilerden, hükümetin tarım politikalarına traktörlü protesto

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

İsmail Özdemir, Aleksandar Savanovic  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Sırbistanlı çiftçilerden, hükümetin tarım politikalarına traktörlü protesto Fotoğraf: Aleksandar Jovanovic/AA

Novi Sad

Ülkenin birçok noktasından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler, Novi Sad'daki hükümet binası önünde buluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını ifade eden çiftçiler, onlarca traktörü hükümet binası önüne bıraktı.

Çiftçiler, Sırbistan Tarım Bakanlığından, üreticiler için yakıt vergilerinin kaldırılması, emeklilik fonlarına olan borç konusunun çözülmesi, çiftçi kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi, kuraklıktan zarar görenlere devlet desteği verilmesi ve tarım ürünleri piyasasındaki tekelleşmenin önlenmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Sırbistan Çiftçilerini Yaşatma İnisiyatifi temsilcisi Mileta Slankamenac, yaptığı açıklamada, taleplerinin bir kısmının yıllardır dillendirildiğini ve çiftçilerin geçmişte de defalarca sokaklara çıktığını ifade etti.

Mevcut koşullar nedeniyle taleplerin yerine getirilmesi konusunda iyimser olmadığını kaydeden Slankamenac, "Ülkenin sosyo-politik durumu göz önüne alındığında, taleplerimizin yerine getirileceğine inanmıyorum. Ancak geçtiğimiz haftalardaki uyarı protestosunun ardından yeniden yollara çıkarak hükümete burada olduğumuzu, sorunlarımızın hala çözülmediğini hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Çiftçilerin protestosunun devlet kurumlarının mesai saati bitimine kadar süreceği ve yarın da mahkeme binası önüne gidecekleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Benzer haberler

Sırbistanlı çiftçilerden, hükümetin tarım politikalarına traktörlü protesto

Sırbistanlı çiftçilerden, hükümetin tarım politikalarına traktörlü protesto

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet