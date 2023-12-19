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Dünya

Sırbistan'daki genel seçimi, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki ittifak kazandı

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu, erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının kazandığını açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Sırbistan'daki genel seçimi, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki ittifak kazandı

BELGRAD

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), ülkede pazar günü yapılan erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının kazandığını açıkladı.

RIK Başkanı Vladimir Dimitrijevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak, oyların yüzde 96'sının sayıldığını belirtti.

Dimitrijevic, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının oyların yüzde 46'sını alarak seçimi önde tamamladığını söyledi.

Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının oyların yüzde 23'ünü alarak 2'nci sırada yer aldığını aktaran Dimitrijevic, Sırbistan Sosyalist Partisi'nin (SPS) de oyların yüzde 6'sını aldığını ifade etti.

Dimitrijevic, seçimlerin uygulanma biçimine ilişkin yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.

RIK verilerine göre, "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının 250 sandalyeli ulusal mecliste 128 sandalye kazandığı ve yeni hükümeti tek başına kurabileceği belirtiliyor.

Muhalefet protesto düzenledi

Bu arada, basın toplantısından önce, Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.

"Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde "usulsüzlük" yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürdü.

Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.

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