Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,327.10
BTC/USDT
19,499.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor

Kovid-19 salgınında keşfettiği yönüyle kısa zamanda birçok ödül alan Pavel Surovi, "Kısa zamanda çok yol katettim. Rusya'da en iyi moda fotoğrafçısı ödülü aldım." dedi.

Aleksandar Savanovic, Lejla Biogradlija   | 08.10.2022
Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor

Novi Sad

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yaşayan Pavel Surovi, çektiği geleneksel kıyafet fotoğraflarını sanata dönüştürürken eski ve modern zamanı fotoğraf karelerine işliyor.

Kovid-19 salgını sırasında keşfettiği yönü sayesinde Surovi, geleneksel halk kıyafetlerine kazandırdığına inandığı yeni bakış açısının detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

Surovi, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da eğitimini tamamladıktan sonra 2014'te Sırbistan'a döndüğünü, iki dönemdir Vojvodina Meclisinde milletvekili olarak da görev yaptığını söyledi.

Tasarım alanında birçok ödül aldığını aktaran Surovi, "Kovid-19'daki kapanma süreci farklı bir sanat yönümü ortaya çıkarmama neden oldu. Yaşadığım ve hayal ettiğim dünyayı fotoğraflarla göstermek istedim. Bu geçmiş de olabilirdi, gelecek de." dedi.

Surovi, yaptığı çalışmaları Fransa, Rusya ve Slovenya'da sergilediğini ifade ederek "Kısa zamanda çok yol katettim. Rusya'da en iyi moda fotoğrafçısı ödülü aldım. Taklit edilmesi imkansız, ilham verici bir tarz kullanıyorum. Fotoğraflarım sadece sergiledikleri geleneksel kıyafetlerle değil, manevi, felsefe ve anlattığı hikaye yönünden de çok güçlü." diye konuştu.

Geleneksel kıyafetlere uzun zamandır ilgi duyduğunu anlatan Surovi, fotoğraflarında kilim ve eskiye ait birçok eşyaya da yer verdiğini söyledi.

"Her halk geleneksel kıyafetleriyle inançlarını yansıtır"

Surovi, "Tron" adını verdiği fotoğraf sergisinde Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'in geleneksel kıyafetlerini sergilediğini belirterek "Bu sergimde özel estetik, simetri ve renkler kullandım. Fotoğrafların arka planı kıyafetlerle uyumlu olmalıydı." dedi.

Tarihi, dini ve masal sembollerini kendine has anlatımla fotoğraflara yansıtmaya çalıştığını anlatan Surovi, "Fotoğraflardaki kıyafetlerin üzerinde anlamları olan semboller var. Takılan takılar bölge insanının askeri üniformalardan etkilendiğini gösteriyor." diye konuştu.

Surovi, bazı kıyafetlerinde kraliyet saraylarından ilham aldığını dile getirerek "Kraliyet taçları aslında düğünle bağdaştırılır. Kraliyet saraylarında güzellik de ön plandadır. Her halk geleneksel kıyafetleriyle kendi sembol ve inançlarını yansıtır." ifadesini kullandı.

Fotoğraflarının aynı zamanda bölgede yaşayan farklı halkları da temsil ettiğini aktaran Surovi, sanatının gelenek ve etnoloji, eski ve yeni ile tarihsel ve ulusal bir bağ kurduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirliliğinin önlenmesi için 49 bin 25 işletme denetlendi
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Jandarma bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ankara'da uluslararası deprem tatbikatı yapılacak
Restorasyonunun yüzde 70'i tamamlanan Vaniköy Camisi küllerinden doğuyor

Benzer haberler

Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor

Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor

"Filenin Sultanları" Sırbistan ile karşılaşacak

Sırbistan Başbakanı Brnabic: AB'nin Sırbistan'ı muaf tutmaması bir nevi yaptırım

Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el sanatlarında da hünerli

Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el sanatlarında da hünerli
'Filenin Sultanları' bugün Almanya ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' bugün Almanya ile karşılaşacak
Bulgaristan ile Yunanistan arasında Azer doğal gaz aktarım bağlantısı hizmete girdi

Bulgaristan ile Yunanistan arasında Azer doğal gaz aktarım bağlantısı hizmete girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet