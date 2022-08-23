Dolar
18.13
Euro
17.99
Altın
1,739.40
ETH/USDT
1,593.60
BTC/USDT
21,322.00
BIST 100
3,108.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi TotalEnergies Türkiye arasındaki sponsorluk imza töreni Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenleniyor.
logo
Dünya

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan, Rus karşıtı histerinin bir parçası olmadı

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin Avrupa'da, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olduğunu ve Rus karşıtı "histerinin" bir parçası olmadığını söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 23.08.2022
Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan, Rus karşıtı histerinin bir parçası olmadı

Belgrad

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da dün gerçekleşen görüşmenin ardından, Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Vulin, "Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olan Sırbistan, Rus karşıtı 'histerinin' bir parçası olmadı." diye konuştu.

"Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, (Rusya ile) asırlık kardeşliği unutmuyor." ifadesini kullanan Vulin, Lavrov'un Sırbistan'a toprak bütünlüğünü korumada destek sözü verdiğini belirtti.

Vulin, Sırbistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ve Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.

Lavrov'un Sırbistan'ın ve halkının dostu olduğunun altını çizen Vulin, "Sırbistan, kendi dostlarını seçebilen, bağımsız bir devlet." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Sırbistan ve Rusya'nın "büyük zorluklarda bile istisnai diplomatik ilişkilere ve başarılı iş birliğine" sahip olduklarına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor
Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz
Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvurabilecek

Benzer haberler

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan, Rus karşıtı histerinin bir parçası olmadı

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan, Rus karşıtı histerinin bir parçası olmadı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet