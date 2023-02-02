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Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Antalya Diplomasi Forumu'nun "ADF120Sec" uygulamasına katıldı

Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan, bölgesel işbirliği ve bölgenin bağı anlamında bağlantı altyapısının öneminin farkında." dedi.

Tuğba Altun   | 02.02.2023
Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Antalya Diplomasi Forumu'nun "ADF120Sec" uygulamasına katıldı

Ankara

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) çevrim içi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ADF120Sec" uygulamasına katılan Dacic, başta ülkesinin kara yolu ulaşımı olmak üzere önemli altyapı projelerinin bölgede barış ve istikrara dair etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

Dacic, çağdaş altyapının; başarılı ekonomik gelişimin, yatırımcı çekmenin, yeni iş imkanı sağlamanın ön şartı olduğuna işaret ederek, "Sırbistan, bölgesel işbirliği ve bölgenin bağı anlamında bağlantı altyapısının öneminin farkında." ifadesini kullandı.

Bu konuda Sırbistan'ın önceliklerini aktaran Dacic, Kuzey-Güney yönünde ilerleyen Koridor 10 ile Batı ve Doğu'da bulunan komşularla daha etkili bir bağlantı sağlayan yollar gibi yoğun kullanılan uluslararası güzergahlara dikkati çekti.

Dacic, Türkiye'nin Belgrad ile Saraybosna arasındaki kara yolu bağlantılarının geliştirilmesine yaptığı katkıdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Belgrad-Saraybosna otoyolunun inşasının tüm bölgeye sadece ekonomik anlamda değil siyasi açıdan da olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Devam eden ve planlanan çalışmaların bu yıl ve gelecek sene tamamlanacağına işaret eden Dacic, "Biz sadece 10 yılda Sırbistan'da önceki 70 yıldan daha fazla otoyol inşa edildiğini gururla söyleyebileceğiz." dedi.

Dacic, ulaşım ağının da son 10 yılda Sırbistan'da başarılı siyasi ve ekonomik gelişmelerden biri ve tüm bölgedeki yatırımların ispatı olduğunu dile getirdi.

Daha fazla bağlantı altyapısı bulunmasının olası yatırımcılara da olumlu bir mesaj verdiğini vurgulayan Dacic, ülkedeki altyapı yatırımlarının bölgenin genel ekonomik kalkınmasına ve istikrarına katkıda bulunacağının altını çizdi.

Dacic, Sırbistan hükümetinin, tamamen bölgedeki tüm insanların faydasına olacak şekilde barış, istikrar, işbirliği ve refah politikasını desteklediğini belirtti.

"Antalya Diplomasi Forumu"nun 3'üncüsü (ADF2023) "Barış ve Düzen İçin Etkin Diplomasi" ana teması altında 10-12 Mart'ta Antalya'da NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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