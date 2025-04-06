Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, akademisyen Macut'u hükümeti kurmakla görevlendirdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Djuro Macut'u, hükümeti kurmakla görevlendirdiğini açıkladı.
Belgrad
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında Sırbistan'da Kasım 2024'te yaşanan ölümlü kaza sonrası istifasını sunan eski Başbakan Milos Vucevic'in ardından düşen hükümetin yeniden kurulması için görevlendirdiği yeni ismi duyurdu.
Novi Sad kentindeki tren istasyonunda yaşanan kazanın ardından başlayan hükümet karşıtı gösterilerle "renkli devrim" yapılmaya çalışıldığını savunan Vucic, "Daha iyi bir Sırbistan için fikir ve düşüncelerimizle mücadeleye başladığımız an renkli devrim olasılığı da yok oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Aleksandar Vucic, "Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Macut'u hükümeti kurmakla görevlendiriyorum. Kendisinin başbakanlık görevini yerine getirmek için gerekli mesleki ve kişisel nitelikleri taşıdığını düşünüyorum." dedi.
Hükümetin 18 Nisan'a kadar kurulacağını belirten Vucic, yeni kabineyi zorlu görevlerin beklediğini aktardı.
Bölgedeki son gelişmelere de değinen Vucic, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) yanında olduklarını ve RS Başkanı Milorad Dodik'in gözaltına alınmasının tüm bölge için "korkunç sonuçlar" doğurabileceğini söyledi.
Vucic, bir ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini de kaydetti.
Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?
Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.
Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.
Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunulan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.
Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak, ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.