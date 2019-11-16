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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.

Sanela Crnovrsanin   | 16.11.2019
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı

Belgrad

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

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