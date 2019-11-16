Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.
Belgrad
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.