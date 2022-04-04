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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Sırbistan’da dün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

Ahmet Nurduhan   | 04.04.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Belgrad

Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos’un yüzde 17,7, Milos Jovanovic’in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski’nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic’in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

"Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

Vucic,"Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı.

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