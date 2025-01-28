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Dünya

Sırbistan Başbakanı Vucevic, ölümlü kazaya tepki gösterileri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından istifa kararı aldığını bildirdi.

Lejla Biogradlija, İsmail Özdemir  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Sırbistan Başbakanı Vucevic, ölümlü kazaya tepki gösterileri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Vucevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken, ülkede devam eden tepki eylemlerine ilişkin sakin kalınması ve diyalog çağrısında bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaptığını aktaran Vucevic, "Vucic, kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasilerin sorumluluklarını kabul etmesi ve toplumdaki gerginliğin düşürülmesi için hazır olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Vucevic, Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan kazanın hükümetin çalışmalarına "gölge" düşürdüğüne işaret ederek, "Kaza gününden beri (1 Kasım 2024) Sırbistan sıkışmış bir durumda kaldı. Hükümet olarak sorumluluk aldık, 2 bakan istifasını sundu. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çalıştık." diye konuştu.

Durumun giderek kötüleştiğini, öğrencilerin dersleri de boykot ettiğini anımsatan Vucevic, "Adeta görünmez bir el gerginliği tırmandırmak için çalıştı. Bu sabah Novi Sad'daki gösteriler esnasında bir grup öğrencinin saldırıya uğradığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı haberiyle uyandım. Kabul edilemez bir durum. Saldırganlar kesinlikle ceza alacak." ifadelerini kullandı.

Vucevic, istifa kararını Novi Sad'daki saldırı haberinin ardından aldığını belirterek, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'in de görevinden ayrılacağını duyurdu.

Kaza sonrası hükümete tepki gösterileri başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi en son dün başkentteki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda"da 24 saat süren yol kapatma eylemi düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest kalmasını talep etmişti.

Vucic, dün akşam yol kapatma eyleminin devam ettiği saatlerde yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetmiş, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Öte yandan, Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güvenoyu yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.

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