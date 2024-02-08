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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Refah'ta Filistinliler için yaşam koşulları "umutsuz"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), temiz su yetersizliği nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler için yaşam koşullarının "umutsuz" olduğunu ifade etti.

Aynur Şeyma Asan  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Refah'ta Filistinliler için yaşam koşulları "umutsuz" Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Ankara

MSF, Refah'taki Filistinliler için temiz su yetersizliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, temiz su yetersizliği nedeniyle Filistinliler için yaşam koşulları "umutsuz" olarak nitelendirilerek, yüzlerce Filistinlinin su kamyonu önünde sıra olduğu belirtildi.

MSF ekiplerinin yaklaşık 20 bin kişi için günde ortalama 110 bin litre su ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, temiz su kaynaklarının yetersizliğine dikkati çekildi.

Açıklamada, bölgedeki temiz su yetersizliğinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açması nedeniyle cilt hastalıkları, grip, dehidrasyon (sıvı kaybı), ishal gibi hastalıkların görüldüğüne değinildi.

MSF'nin, su dağıtımının ve ulaştırmasının yakıt yetersizliği nedeniyle zor olduğu aktarılan açıklamada, su dağıtma noktalarının bombalandığı, yolların, altyapıların ve su borularının yok edildiği ifade edildi.

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