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Dünya

Şii lider Sadr'dan milis güçlerine 'Irak'ı savunmaya hazır olun' çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Sadr, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, komutasındaki Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'na "Irak'ı korumak için hazır olma" talimatı verdi.

Haydar Karaalp   | 03.01.2020
Şii lider Sadr'dan milis güçlerine 'Irak'ı savunmaya hazır olun' çağrısı

Bağdat

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi dolayısıyla İran'a başsağlığı diledi.

Şii lider, paylaşımında "Mücahit Kasım Süleymani ve yanındakilerin şehadeti dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin dini mercileri, hükümeti ve halkına taziyelerimi bildiriyorum. Hedef alınması (Süleymani'nin) cihat, muhalefet ve devrim ruhunu hedef almaktır. Ancak, bu durum bizim mücadele ve azmimizi durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Irak ve bölgenin tehlikelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Sadr, ayrıca Iraklılara aklı selimle hareket etme ve soğukkanlı davranma çağrısı yaptı.

Mehdi Ordusu'na "savunmaya hazır ol" çağrısı

Şii siyasi ve dini lider, komutasındaki milis güçlerinden Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'nı da teyakkuz halinde olmaya çağırdı.

Sadr, şunları kaydetti:

"Irak'ta ulusal direnişin sorumlusu olarak Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı ve emrimizde bulunan tüm ulusal grupları Irak'ı korumak için hazır olmaya çağırıyorum."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

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