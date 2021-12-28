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Dünya

Shell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, çok uluslu enerji şirketi Shell'in ülke kıyılarında gerçekleştirmeye başladığı sismik araştırma faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Murat Özgür Güvendik   | 28.12.2021
Shell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu

Johannesburg

Makhanda Yüksek Mahkemesi, bugün görülen davada Shell'in Eastern Cape kıyılarındaki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.

Yargıç Gerald Bloem, karara ilişkin açıklamasında, sismik araştırma faaliyetlerinin bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirterek buna karşın Shell'in mahkemeye bunun aksini gösteren bir kanıt sunamadığını ifade etti.

Bloem, Shell'in arama faaliyetleri konusunda yerel toplulukları yeterince bilgilendirmediğini, bu topluluklarla istişare sürecinin de "önemli ölçüde kusurlu" olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme ayrıca, davanın yasal masraflarının Shell firması ile birlikte Enerji Bakanı Gwede Mantashe'nin ödemesine hükmetti.

Güney Afrikalı çevre aktivistleri, arama faaliyetlerinin iptali talebiyle kasımdan bu yana çok sayıda protesto gösterisi düzenlemişti.

Çevreci STK'lerin Shell'in sismik faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin başvurusu ise daha önce mahkemece reddedilmişti.

Shell şirketinin işlettiği "Amazon Warriors" isimli sismik araştırma gemisi, 1 Aralık'tan beri Eastern Cape eyaletindeki Morgans Körfezi'nin 20 kilometre açıklarında 700 ila 3 bin metrede petrol ve doğal gaz araması yürütüyordu.

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