Dolar
38.01
Euro
41.72
Altın
2,983.11
ETH/USDT
1,573.10
BTC/USDT
78,250.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal Cumhurbaşkanının eşinden Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Senegal Cumhurbaşkanının eşinden Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Malicounda

Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Malicounda ilçesindeki Warang İlkokulunda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile ilgili etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM), Ulusal Entegre Atık Yönetim Şirketi (SONAGED) ve Enda Enerji işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, BM Senegal Mukim Koordinatörü Aminata Maiga, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin başlangıcında sembolik olarak okul bahçesini süpüren Faye, ardından Senegal'in de sembolü olan baobab fidanı dikti.

Faye, etkinlikte hazır bulunan öğrencilerle geri dönüşümle ilgili hazırlanan atölyelere katıldı.

Burada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile ilgili konuşan Faye, eğitimin, tüm değişimlerin kilit noktası olduğunu belirterek, çevrenin korunmasına ilişkin verilecek eğitimlere daima destek olacağını söyledi.

Faye, çevreyi ve insan sağlığını korumak için yere çöp atılmaması, çöplerin geri dönüştürülmesi ve çöp kutularının ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

"Sayın Emine Erdoğan'ın sürdürülebilir kalkınma konusunda gösterdiği çabayı takdirle karşılıyorum." ifadesini kullanan Faye, temiz bir Senegal için gençlere güvendiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman da sıfır atık girişiminin tarihinden bahsederek, bu yıl "moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasının benimsendiğini dile getirdi.

Büyükelçi Sağman, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan girişim sayesinde 2035'e kadar tüm atıkların yüzde 60'ının geri dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Sağman, Marie Khone Faye'ın da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine katılımının Senegal'in çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki güçlü taahhüdünü gösterdiğini vurguladı.

Etkinlikte, Emine Erdoğan'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine gönderdiği video mesaj da gösterildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kaan Ketenci hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel sistemi kurmak tabii ki mümkündür

Benzer haberler

Senegal Cumhurbaşkanının eşinden Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek

Senegal Cumhurbaşkanının eşinden Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek

Senegal'de motor taksiler sürüş güvenliğine dikkati çekmek için yarıştı

Senegal'de sömürge döneminden kalma cadde ve sokak isimleri değiştiriliyor

Senegal'de Ramazan Bayramı namazı okyanus kenarında beyazlar içinde kılındı

Senegal'de Ramazan Bayramı namazı okyanus kenarında beyazlar içinde kılındı
Senegalli "Plastik Adam"a göre Afrika, dünyanın çöp kutusu değil

Senegalli "Plastik Adam"a göre Afrika, dünyanın çöp kutusu değil
"Sıfır Atık" ile 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar enerji tasarrufu sağlandı

"Sıfır Atık" ile 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar enerji tasarrufu sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet