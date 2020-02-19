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Dünya

Senatörlerden Pompeo'ya tutuklu Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor için mektup

ABD'li bir grup senatör, Pompeo'ya bir mektup göndererek,Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin durumunu da gündeme getirmesi çağrısında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 19.02.2020
Senatörlerden Pompeo'ya tutuklu Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor için mektup

Washington

ABD'li bir grup senatör, bu hafta içinde Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, görüşmelerinde söz konusu ülkede tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin durumunu da gündeme getirmesi çağrısında bulundu.

Senato Dışilişkiler Komitesine ait internet sitesinde, Demokrat Senatörler Bob Menendez, Patrick Leahy, Chris Murphy, Chris Van Hollen ve Ron Wyden tarafından Pompeo'ya gönderilen mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Suudi asıllı ABD vatandaşı Walid Fitaihi'nin yaklaşık 2 yıldır suçsuz yere tutuklu olduğu vurgulanan mektupta, "Dışardaki ABD vatandaşlarını özgürlüğüne kavuşturmak Demokrat ve Cumhuriyetçi ABD yönetimlerinin önemli bir önceliğidir." ifadelerine yer verildi.

Senatörler, yüzlerce Suudi vatandaşının Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından hedef gösterildiğini ve Fitaihi'nin de bu kapsamda tutuklanarak işkence gördüğünü belirterek, Pompeo'dan konuya çözüm bulmasını istedi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakan, sizden görüşmeleriniz sırasında Suudi hükümetinin en üst düzey yetkililerine Dr. Fitaihi ve ailesinin durumundan bahsetmenizi istiyoruz. Özellikle, sizden Dr. Fitaihi aleyhine devam eden mahkemenin olumlu bir şekilde derhal çözüme kavuşturulmasını ve ABD vatandaşı olan 7 kişilik aile fertlerine uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını talep ediyor, sizi Suudi Arabistan'da haksız yere gözaltına alınan herkesin, özellikle de Amerikan vatandaşlarının haklarını savunmaya çağırıyoruz."

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisindeki bazı vekiller de Pompeo'ya mektup göndererek, benzer bir çağrıda bulunduklarını açıkladı.

Uluslararası basında, Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'de gözaltına alınan Fitaihi'nin "keyfi" şekilde tutuklandığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde haberler yer almıştı.

New York Times da geçen yıl yayımladığı ve Fitaihi'nin durumundan haberdar olan bir arkadaşına dayandırdığı haberinde, 55 yaşındaki Fitaihi'nin Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve burada kendisine işkence yapıldığını iddia etmişti.

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